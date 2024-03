Anant-Radhika Pre-Wedding: प्री वेडिंग शूट से पहले अमेरिकी सिंगर रिहाना का 21 सेकंड का वीडियो वायरल

अनंत अंबानी और उनकी होनेवाली वाईफ राधिका मर्चेंट की शादी के प्री वेडिंग फंक्शन गुजरात के जामनगर में हो रहे हैं। इसमें फंक्शन में इंटरनैशनल पॉप सिंगर रिहाना अपना जलवा दिखाने वाली हैं। अभी हाल ही में रिहाना अपने ढेरों सामान के साथ अपनी टीम लेकर जामनगर पहुंचीं। अब इवेंट से पहले रिहाना के रिहर्सल की कुछ वीडियोज लीक हो गई हैं।

वायरल वीडियो क्यों है इतना खास

वायरल हो रहे वीडियो में रिहाना अपने परफॉर्मेंस की तैयारी में 'डायमंड्स' गाने का रिहर्सल करती हुई नजर आ रही हैं। वहीं एक दूसरे वीडियो में रिहाना 'All Of The Lights' पर परफॉर्म करती दिखीं। ऐसे में वहां आस पास रहने वाले लोग इसे एंजॉय कर रहे हैं और इसका वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं।