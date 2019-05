Avengers Endgame: आयरन मैन ने शेयर की शूटिंग की तस्वीरें और मेकिंग वीडियो, ऐसे लड़े थनोस से...

मार्वल स्टूडियोज की फिल्म एवेंजर्स: एंडगेम ने बॉक्स आॅफिस पर तहलका मचा रखा है। यह फिल्म कमाई के रिकॉर्ड तोड़ते हुए विश्व में सबसे सर्वाधिक कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बन गई है। लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद आयरन मैन के फैंस निराश हो गए। बता दें कि फिल्म में आयरन मैन की मौत हो जाती है। इससे उनके फैन काफी भावुक हो गए। अब आयरन मैन का किरदार निभाने वाले एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने इस फिल्म की शूटिंग के दौरान की कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं। यह तेजी से वायरल हो रहे हैं।

ये सभी तस्वीरें उस सीन की हैं कि जब थानोस से लड़ता हुआ आयरन मैन कहता है कि 'मैं हूं आयरनमैन'। वहीं वीडियो शेयर करते हुए रॉबर्ट ने लिखा, '@avengers movie magic baby... #slomo ... It appears #thor aka @chrishemsworth slept like a baby during this take ... #flashback।'

बता दें कि पहले इस फिल्म का नाम 'एवेंजर्स: इन्फिनिटी गौंटलेट' रखा गया था लेकिन बाद में इसे बदलकर 'एवेंजर्स: एंडगेम' कर दिया गया। एक अखबार की रिपोर्ट के अनुसार मूवी में 'गमोरा' का किरदार करने वाली एक्ट्रेस जोए सल्दाना ने रिलीज से पहले दिए इंटरव्यू में 'एवेंजर्स एंडगेम' को 'एवेंजर्स: इन्फिनिटी गौंटलेट' बताया था।