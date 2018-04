हॉलीवुड की हिट सीरीज एवेंजर्स की आगामी फिल्म 'एवेंजर्स: इनफिनिटी वॉर' का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया है। इस सीरीज की यह फिल्म काफी खास होने वाली है। फिल्म में दर्जनों सुपरहीरो नजर आने वाले हैं। बता दें कि इससे पहले भी फिल्म का एक ट्रेलर जारी किया जा चुका है। दोनों ही वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहे हैं। दूसरे ट्रेलर में ज्यादा रोमांच दिखाया गया है।

दर्जनों सुपरहीरोज की सुपरपॉवर एक साथ:

इस फिल्म में दर्जनों सुपरहीरोज की सुपरपॉवर एक साथ देखने को मिलेगी। ये सभी सुपरहीरो विलेन थनोस से भिड़ते नजर आएंगे। ब्लैक पैंथर अपनी पूरी पलटन को लेकर सुपर विलेन से भिड़ने लौटा है। फिल्म का जो ट्रेलर जारी किया गया है, उसमें ब्लैक पैंथर्स अपने वार स्लोग्न गाते हुए दुश्मन पर हमले की तैयारी में हैं।

दर्जनों सुपरहीरो और एक सुपरविलेन:

इस बार फिल्म में बहुत सारे एवेंजर्स होंगे लेकिन सामने सिर्फ एक सुपरविलेन होगा। इस विलेन का मुलाबला ब्लैक पैंथर्स अकेले नहीं कर सकते। ब्लैक पैंथर्स का साथ देने के लिए आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, स्पाइडर मैन, ब्लैक विडो, हल्क भी जंग लड़ते नजर आएंगे।

Watch the new Avengers: #InfinityWar trailer. Get your tickets now: https://t.co/xQsJemiGws pic.twitter.com/Pv9UmDBAsN