66 साल की उम्र में कैंसर से हुआ एक और अभिनेत्री का निधन, सदमें में सेलेब्स

पिछले महीने दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर और इरफान खान का कैंसर की बीमारी से निधन हो गया। इसके बाद अब टीवी स्टार शफीक अंसारी का भी कैंसर से निधन हो गया। कैंसर से निधन के मामले में बॉलीवुड से आगे है हॉलीवुड इंडस्ट्री। हॉलीवुड में कई दिग्गज अभिनेताओं की कैंसर ने जान ले ली। अब ग्रैमी विजेता सिंगर बेटी राइट का रविवार को मियामी में कैंसर के चलते निधन हो गया। वे 66 वर्ष की थी। बेटी राइट को 'क्लीन अप वुमन' और 'व्हेयर इज द लव' के लिए जाना जाता है।

I loved being around Ms Betty Wright. She was always so loving and giving to younger artists. Always engaged, always relevant. She will be missed https://t.co/JGefXj5jgx