पहली बार यहां हुई थी Brad Pitt और Angelina Jolie की मुलाकात, 9 साल डेट करने के बाद की शादी फिर ऐसे टूटा रिश्ता

एक बार फिर Brad Pitt ने अपनी पूर्व पत्नी Angelina Jolie पर लगाए गंभीर आरोप लगाए हैं। दोनों के बीच फिर से कानूनी लड़ाई शुरू हो चुकी है। ब्रैड पिट (Brad Pitt) ने अपनी पूर्व पत्नी ऐक्ट्रेस ऐंजिलिना जोली (Angelina Jolie) पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। एक्टर ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि एंजेलिना जोली ने उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहती हैं।

एक समय था जब दोनों की गिनती दुनिया के बेस्ट कपल में होती थी। दोनों को साथ में खूब पसंद किया जाता था, लेकिन अब ब्रैड पिट और ऐंजिलिना जोली दोनों ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। कपल तलाक ले चुका है। खबरों के मुताबिक इनदोनों में काफी मतभेद उभर आए थे। इसके बाद दोनों ने तलाक लेने का फैसला किया, लेकिन क्या आपको पता है कि दोनों की लव स्टोरी कैसे शुरू हुई नहीं तो चलिए हम बताते हैं।

