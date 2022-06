Brad Pitt ने अपनी पूर्व पत्नी Angelina Jolie पर लगाए गंभीर आरोप, कहा- 'मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश'

हॉलिवुड स्टार ब्रैड पिट (Brad Pitt) ने अपनी पूर्व पत्नी ऐक्ट्रेस ऐंजिलिना जोली (Angelina Jolie) पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। एक्टने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि एंजेलिना जोली ने उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। ब्रैड की टीम द्वारा अदालत में प्रस्तुत किए गए कानूनी दस्तावेजों में, उन्होंने आरोप लगाया है कि रूसी कुलीन वर्ग को फ्रांसीसी अंगूर के बाग में अपनी 50 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचकर नुकसान पहुंचाने" की कोशिश की गई है।

दरअसल पिछले साल अक्टूबर माह में जोली ने दक्षिणी फ्रांस में मौजूद अंगूर के बाग में अपने हिस्से को बेच दिया था। हैरानी की बात ये है कि इसी जगह पर कपल की शादी हुई थी। जोली ने इसे रूस में जन्मे अरबपति यूरी शेफ़लर की सहायक कंपनी टेन्यूट डेल मोंडो को बेची है।

brad pitt made many serious allegations against angelina jolie