मुंबई। इंटरनेशनल रैपर कार्डी बी ( Cardi B ) ने एक फुटवियर मैगजीन के लिए हिन्दू देवी दुर्गा ( Maa Durga ) जैसा रूप धारण कर शूट करवाया है। इस फोटो को लेकर दुनियाभर से उनकी आलोचना हो रही है। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने कार्डी बी से माफी मांगने और फोटो को हटाने की अपील की है।

जूते हाथ में लिए दिखी रैपर

कार्डी बी ने फुटवियर मैगजीन के लिए जो फोटो क्लिक करवाया है, उसमें वह 10 हाथों के साथ दिख रही हैं। उनके दो हाथों में जूता है। इस फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए 28 वर्षीय रैपर ने लिखा,'इस शुक्रवार, 13 नवंबर को मेरे स्नीकर ड्रॉप के लिए बहुत उत्साहित हूं! आशा है कि आप लोग इसे पसंद करेंगे!'

'श्रद्धांजलि' नहीं दी, यह अपमान है'



कार्डी बी की यह तस्वीर देखते ही देखते लोगों के निशाने पर आ गई है। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, “कार्डी बी!! आप शैतान की तरह दिखते हो। देवी दुर्गा एक मां की आकृति हैं जो नंगे शरीर को नहीं दिखाती हैं और उनके पास ऐसे शैतानी नाखून नहीं हैं…। आप लुसिफर, असुर या रावण को बेहतर तरीके से श्रद्धांजलि दे सकती हैं। आप अच्छे दिखेंगे।' एक अन्य ने लिखा, 'कार्डी बी ने हिंदू देवी दुर्गा को हाथ में जूता पकड़कर 'श्रद्धांजलि' नहीं दी, यह अपमान है और किसी भी तरह से सांस्कृतिक प्रशंसा का रूप नहीं है। वह हमारी संस्कृति का मजाक उड़ा रही हैं। लोग मौज-मस्ती के लिए हमारी संस्कृति का मखौल उड़ाना कब बंद करेंगे?' एक अन्य यूजर ने लिखा,'कार्डी बी द्वारा मां दुर्गा को दर्शाने वाली पोशाक कैसी है? इसे रोकने की जरूरत है। यह स्पष्ट रूप से सांस्कृतिक दुष्प्रचार है!!'

कार्डी ने मांगी माफी

सोशल मीडिया पर विवाद बढ़ता देख कार्डी बी ने माफी मांग ली है। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में वीडियो शेयर करते हुए कहा,'शूट करते समय मुझसे कहा गया था कि आप एक देवी जैसी दिखेंगी जिसे शक्ति, नारीवाद और आजादी के लिए जाना जाता है। तो मैं इसके लिए तैयार हो गई। अगर लोगों को लगता है कि मैंने किसी धर्म या संस्कृति का अपमान किया है, तो मैं कहना चाहूंगी कि मेरा इरादा ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं किसी भी धर्म का अपमान करना पसंद नहीं करती। मैं भी ऐसा ही करूंगी अगर कोई मेरे धर्म का अपमान करे।'

'मुझे खेद है'

कार्डी ने आगे कहा,' जब लोग वर्जिन मैरी या जीसस जैसी ड्रेस पहनते हैं तो वह तब तक अच्छे लगते हैं जब उसमें सुंदरता और शालीनता होती है। मैं अपमान करने की कोशिश नहीं कर रही थी। मुझे इस पर रिसर्च करनी चाहिए थी। मुझे खेद है, मैं भूतकाल को बदल नहीं सकती लेकिन भविष्य में और अधिक रिसर्च करूंगी।'