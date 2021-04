ऑस्कर 2021ः डेनियल कलूया ने अवॉर्ड जीतने पर कहा-मेरे माता-पिता ने शारीरिक संबंध बनाए

मुंबई। ऑस्कर 2021 में डेनियल कलूया को बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल का ऑस्कर अवॉर्ड मिला है। फिल्म 'जुडस एंड द ब्लैक मसीहा’ के एक्टर डेनियल ने अवॉर्ड जीतने के दौरान जो स्पीच दी, उसे सुन दर्शकों में बैठी मां और बहन को शर्म आ गई। डेनियल ने इस मूवी में फ्रेड हैम्पटन का रोल किया है जो शिकागो ब्लैक पैंथर का लीडर है।

पैरेंट्स के संबंध बनाने पर लगे बोलने

2020 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवॉर्ड जीतने वाली लौरा ड्रेन ने डेनियल को अवॉर्ड दिया। इसे स्वीकार करने की स्पीच में एक्टर ने कहा,’ मैं अपनी मां को धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने मुझे सबकुछ दिया। आने मुझे आपकी फैक्ट्री सैटिंग दीं, जिससे कि मैं अपने सर्वोत्तम हाइट पर खड़ा हो सकूं।’ इसके बाद डेनियल अपने पैरेंट्स के संबंध बनाने को लेकर भी बोलने लगे। कैमरा ऑडियंश में बैठी डेनियल की मां की तरफ केंद्रित था। उसकी मां बेटे की स्पीच सुन कन्फ्यूज हो गईं। डेनियल बोले,’ये अविश्वसनीय है। मेरे मां मेरे पिता से मिलीं, उन्होंने शारीरिक संबंध बनाए। ये शानदार है। आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं यहां हूं, आपको पता है मेरा क्या मतलब है? मैं खुश हूं कि मैं जीवित हूं, आज तरा मैं सेलिब्रेट करने वाला हूं।’ शारीरिक संबंध का कमेंट सुन एक्टर की मां और उनकी बहन शर्मिन्दा हो गईं।

