5600 का खाना खाकर इस एक्टर ने दी इतने लाख की टिप, वेटर हो गई मालामाल

रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद वेटर को टिप देना आम बात है। हॉलीवुड सिंगर और एक्टर डॉनी वॉलबर्ग ने हजारों रुपए के खाने पर लाखों रुपए की टिप दी है। न्यू ईयर पर इलिनोएस प्रांत के सेंट चार्ल्स स्थित आईएचओपी रेस्त्रां में सिंगर डोनी वॉलबर्ग पत्नी जेनी के साथ खाना खाने गए। वहां वेट्रेस बिथेनी प्रोवेंशर ने उन्हें खाना सर्व किया और खाना खत्म होने के बाद 78 डॉलर (5600 रुपए) के बिल पर बिथेनी को 2020 डॉलर यानी करीब एक लाख 45 हजार रुपए की टिप दी। उसके बाद कपल ने बिल पर लिखा हैप्पी न्यू ईयर लिखा और इसकी फोटो ट्विटर पर शेयर कर दी।

यह टिप 2020 टिप चैलेंज का हिस्सा थी। दरअसल, इससे पहले मिशिगन में एक व्यक्ति ने 23 डॉलर के बिल पर वेट्रेस को 2020 डॉलर की टिप देकर इसे सोशल मीडिया चैलेंज के रूप में शुरू किया था। उसे देखकर ही डोनी ने टिप देकर यह चैलेंज आगे बढ़ाया। 2020 डॉलर की टिप वाली क्रेडिट कार्ड की स्लिप को डोनी की पत्नी जेनी मेककार्थी ने ट्वीट किया जिसके बाद यह वायरल हो गई।

. @DonnieWahlberg starting 2020 off like the amazing man he is. #ihop #2020tipchallenge

🥰 pic.twitter.com/AjAEN0hqL6