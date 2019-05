दुनिया की फेवरेट सीरिज में शुमार Game of Thrones का अंत हो चुका है। पिछले आठ साल से चले आ रहे शो को लेकर लोगों में जबरदस्त क्रेज देखने को मिला। फैंस में इसके एपिसोड्स देखने को लेकर होड़ देखने को मिली। हालांकि सीरिज का अंत देखकर दर्शक बेहद निराश हो गए।

दरअसल अंतिम एपिसोड में सभी मिलकर सर्सी की सेना को हरा देते हैं। लेकिन यह जंग अचानक नरसंहार में तब्दील हो जाता है। पहले डेनेरिस टार्गेरियन ने अपने ड्रेगन के जरिए पूरे शहर को जलाकर राख कर देती है तो वहीं उसकी सेना मासूमों और आत्म समर्पण कर चुके सैनिकों को कत्ले आम करने लगते हैं। यह सब देखकर जॉन स्नो काफी ईमोशनल हो जाता है और सब कुछ रोकने के लिए वह डेनेरिस टार्गेरियन का कत्ल कर देता है। जिसके बाद एक छोटे से चुनाव के बाद जॉन स्टार्क के छोटे भाई ब्रैन स्टार्क को वेस्टेरोस का राजा बनाया जाता है। और जॉन को नाइट वॉच भेज दिया जाता है।

इस क्लाइमेक्स को देखकर दर्शक कुछ हद तक निराश हो गए। दरअसल वह जॉन, सांसा या फिर आर्या में से किसी एक को राजा या रानी बनाए जाने के बारे में सोच रहे थे। उन्हें ब्रैन स्टार्क का राजा बनना रास नहीं आता है।

