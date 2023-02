एक-दो नहीं बल्कि कुछ ने तो की हैं नौ शादियां, जानें किसने छीना किसका पति

Hollywood Actresses with most Marriages: इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है। बॉलीवुड के कई सितारें इन दिनों शादी के बंधन में बंधते नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड के साथ-साथ हॉलीवुड की शादियों में भी लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता नजर आ रहा है। इस बीच हम आपके लिए हॉलीवुड की ऐसी एक्ट्रेस की लिस्ट लेकर आएं हैं जिन्होंने एक या दो नहीं बल्कि उससे ज्यादा शादियां की है। चलिए इस लिस्ट पर डालते हैं एक नजर।

Hollywood Actresses Who Have Been Married Three Or More Times