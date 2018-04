हॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन इन दिनों परिवार के साथ मुंबई आए हुए हैं। इस दौरान वह कोलाबा के ताज होटल में ठहरे हुए हैं। क्रिस्टोफर 3 दिनों के लिए भारत दौरे पर हैं। भारत आने का उनका मकसद 'सिनेमा के भविष्य' और 'ओल्ड फिल्म्स की रील' को रिस्टोर करने को लेकर होने वाली एक चर्चा में शरीक होना है। इस दौरान फिल्मकार शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर हॉलीवुड के इस मेहमान को होस्ट कर रहे हैं।

बॉलीवुड के दिग्गजों ने किया स्वागत

क्रिस्टोफर जैसे ही भारत पहुंचे हैं उनसे मिलने वालों की कतार सी लग गई है। इसमें अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान और कमल हासन जैसे दिग्गज कलाकार भी शामिल है। क्रिस्टोफर बॉलीवुड के कलाकारों के साथ राउंड टेबल कांफ्रेंस में भी शरीक होंगे। क्रिस्टोफर यहां अपनी फिल्म 'डंकिर्क' और 'इंटरस्टेलर' की स्क्रीनिंग भी अटेंड करेंगे।



कौन है क्रिस्टोफर नोलन

क्रिस्टोफर नोलन का नाम हॉलीवुड के बड़े निर्देशकों में शामिल है।उन्होंने अपने निर्देशकीय कॅरियर की शुरुआत 1998 में 'फॉलोइंग' फिल्म से की थी। साल 2000 में आई दूसरी फिल्म 'मेमेंटो' ने क्रिस्टोफर नोलन को पहचान दिलाई। उन्होंने 'डंकिर्', 'इंटरस्टेलर', 'इंसेप्शन और 'द डार्क नाईट' जैसी लाजवाब फिल्मों का भी निर्देशन किया है।



कमल हासन ने किया ट्वीट

कलाकार से राजनेता बने कमल हासन ने फिल्ममेकर क्रिस्टोफर नोलन से मुलाकात की और डिजिटल प्रारूप में समीक्षकों द्वारा सराही गई फिल्म 'हे राम' की एक प्रति भी भेंट की। कमल ने ट्वीट किया, 'मिस्टर क्रिस्टोफर नोलन से मिला और उन्हें डिजिटल प्रारूप में 'हे राम' की एक प्रति भेज रहा हूं।'अभिनेता ने कहा, 'यह जानकर हैरान रह गया कि उन्होंने 'पापनासम' देखी है।'

Met Mr.Christopher Nolan. Apologized for seeing Dunkirk in the digital format and in return am sending Hey Ram in digital format for him to see. Was surprised to know he had seen Paapanaasam. 😊 pic.twitter.com/iTPgQOZCMH