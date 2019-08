भारतीय बॉक्स ऑफिस पर हॉलीवुड फिल्मों का जलवा, कमाई जान दंग रह जाएंगे आप

भारत के बॉक्स ऑफिस पर हॉलीवुड की ज्यादातर फिल्मों ने अच्छा परफॉर्म किया है। और 2019 में भी ऐसा एक बार फिर देखने को मिल रहा है। हॉलीवुड फिल्म Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw जबरदस्त शुरुआत पाने में कामयाब रही है। फिल्म का पहले दिन का बिजनेस 13 करोड़ 15 लाख रुपये रहा है। ड्वायन जॉनसन और जेसन स्टैथम स्टारर ये फिल्म भारत में पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी हॉलीवुड फिल्म बन गई है। पहले नंबर पर अभी तक एवेंजर्स एंडगेम ही है। तीसरे नंबर पर स्पाइडर मैन फार फ्रॉम होम हैं। फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने ट्विटर पर बताया है कि इस साल कौन-कौन सी हॉलीवुड फिल्मों ने भारत में सभी वर्जन्स में पहले दिन कितनी कमाई की है।

एवेंजर्स एंडगेम ( Avengers Endgame ) - फिल्म #AvengersEndgame को लेकर लोगों की दीवानगी इस कदर है कि ग्लोबल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में यह 'अवतार' फिल्म को पछाड़कर नंबर वन पर पहुंच गई है। तरण आदर्श के अनुसार इस फिल्म ने 367 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है।

#Hollywood films in #India... Top 3 *highest grossing* films - 2019 releases...

1 #AvengersEndgame ₹ 367 cr

2 #TheLionKing ₹ 139.20 cr [still running]

3. #SpiderManFarFromHome ₹ 85.70 cr [still running] #SpiderMan

Nett BOC. India biz. All versions.