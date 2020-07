हॉलीवुड की 'हेमिलटन' के डिजिटल रिलीज के लिए हुआ 550 करोड़ रुपए का सौदा

-दिनेश ठाकुर

कोरोना काल में दुनियाभर के सिनेमाघर भले साढ़े तीन महीने से बंद पड़े हों, फिल्मों के कारोबार में तेजी आ गई है। ओवर द टॉप (ओटीटी) कंपनियां फिल्म वालों के लिए सिनेमाघरों का विकल्प बनकर उभरी हैं। उनके बीच भारी-भरकम रकम में नई फिल्मों के अधिकार खरीदने की होड़ मची है।

कुछ अर्सा पहले इस खबर ने फिल्मी पंडितों को चौंकाया था कि अक्षय कुमार ( Akshay Kumar ) की 'लक्ष्मी बम' ( Laxmi Bomb ) को एक ओटीटी कंपनी करीब 100 करोड़ रुपए में खरीदने को तैयार थी। रणवीर सिंह ( Ranveer Singh ) की '83' और अक्षय कुमार की 'सूर्यवंशी' ( Sooryavanshi ) के लिए भी मोटी बोलियां लग चुकी हैं। फिर भी बॉलीवुड में अब तक कोई ओटीटी कंपनी किसी फिल्म के सौदे में 100 करोड़ रुपए से ऊपर नहीं गई है। इस मामले में हॉलीवुड में धमाका हो गया है। वहां नई फिल्म 'हेमिलटन' के प्रसारण अधिकार डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने 750 लाख डॉलर (करीब 550 करोड़ रुपए) में खरीदे हैं। इतिहास पर आधारित इस संगीतमय फिल्म ने प्रदर्शन से पहले ही कमाई का इतिहास रच दिया। अब तक किसी फिल्म के प्रसारण अधिकार इतने महंगे नहीं बिके। यह रकम बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों के कुल वर्ल्डवाइड कारोबार से भी ज्यादा है। मसलन अजय देवगन की 'तानाजी' ने वर्ल्डवाइड करीब 366 करोड़, ऋतिक रोशन की 'कृष 3' ने 396 करोड़, सलमान खान की 'किक' ने 402 करोड़ और शाहरुख खान की 'चेन्नई एक्सप्रेस' ने 423 करोड़ रुपए की कमाई की थी। भारत में कोई फिल्म जब सिनेमाघरों में 100 करोड़ रुपए की कमाई करती है तो जश्न शुरू हो जाते हैं। हॉलीवुड की फिल्म अगर सिनेमाघरों में उतरे बगैर 550 करोड़ रुपए झोली में डाल ले तो मामला जश्न के पार वाला हो जाता है।

The first time I ever saw @DaveedDiggs on stage in #Hamilton I turned to my friend and said “this is one of the single most inspired performances I have ever witnessed in my life.” Daveed exudes electricity when he opens his mouth. It’s remarkable. Pure genius. Magical. pic.twitter.com/IHiYeNYSIm