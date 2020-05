अश्वेत व्यक्ति की मौत से गुस्सा Taylor Swift ने Donald Trump पर कसा तंज, वोट आउट करने की कही बात

नई दिल्ली। हॉलीवुड सिंगर टेलर स्विफ्ट ( Taylor Swift ) वैसे तो हमेशा अपने पॉप सॉन्ग ( Pop Songs ) की वजह से लोगों के बीच खूब छाईं रहती हैं। उनके गानों के दीवाने दुनिया के कई देशों में मौजूद हैं। लेकिन सोशल मीडिया ( Social Media ) पर बीते दो दिनों से टेलर का एक ट्वीट तेजी ( Her Tweet Is Viral ) से वायरल हो रहा है। देखते ही देखते टेलर के ट्वीट पर 2 मिलियन से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं। वहीं ट्विटर पर करीबन 4 लाख से ज्यादा बार रि-ट्वीट ( 4 Million PeopLE Retweet Taylor Post ) किया जा चुका है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पॉप सिंगर टेलर स्विफ्ट ने ऐसा क्या लिखा है जिसकी वजह से उनका यह ट्वीट वायरल हो रहा है।

After stoking the fires of white supremacy and racism your entire presidency, you have the nerve to feign moral superiority before threatening violence? ‘When the looting starts the shooting starts’??? We will vote you out in November. @realdonaldtrump