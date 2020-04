कोविड-19 के जाल में फंसी 'Spider-Man' सीक्वल रिलीज डेट को बढ़ाया गया आगे

नई दिल्ली। चीन के वुहान से फैला कोरोनावायरस ( Coronavirus ) आज पूरे विश्व के लिए संकट बन गया है। कई देशों में वायरस से ग्रस्त कई लाखों लोगों की मौत हो गई है। अब आर्थिक सकंट भी मंडराने लगा है। फिल्म जगत पर भी इस महामारी के काले बदल छाने लगे हैं। सभी देशों में कोविड-19 पर नियंत्रण पाने के लिए लॉकडाउन जारी कर दिया गया है। ऐसे में बॉलीवुड हो या फिर हॉलीवुड सभी जगहें शूटिंग रोक दी गई है। हॉलीवुड मार्वल यूनिवर्स की थर्ड फिल्म स्पाइडर मैन ( Spider Man ) और 'स्पाइडर-मैन:इन द स्पाइडर-प्रोन' को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है।

जानकारी के अनुसार फिल्म 'स्पाइडर मैन: इन द स्पाइडर-प्रोन' की रिलीज डेट में कुछ बदलाव किया गया है। हॉलीवुड स्टूडियो ने घोषणा की है 16 जुलाई 2021 से 5 नवंबर 2021 मार्वल-सोनी ( Marvel Movies ) का स्पाइडर-मैन फार फ्रॉम होम ( Spider-Man For From Home ) की सीक्वल की तारीख हैं। वहीं सोनी पिक्चर्स एनिमेशन के 'स्पाइडर-मैन: इन द स्पाइडर-वर्ड' ( Spider-Man: In The Spider-World ) सीक्वल में छह महीने की देरी हो गई हुई है, यानि अब ये 8 अप्रैल, 2022 से की बजाय 7 अक्टूबर, 2022 को आएगी।

बता दें 2019 में आई टॉम हॉलैंड की स्पाइडर-मैन:फार फ्रॉम होम 2019 की सुपरहिट फिल्म थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 1.13 अरब डॉलर की कमाई कर डाली थी। 2017 में आई स्पाइडर मैन:होमकमिं के थर्ड पार्ट आने का शेड्यूल तय हो चुका है।