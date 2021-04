मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी अब हॉलीवुड फिल्म में नजर आएंगी। एक्ट्रेस की पहली हॉलीवुड फिल्म 'आर्मी ऑफ द डेड' का ट्रेलर जारी हो गया है। फैंस इस मूवी का लम्बे समय से इंतजार कर रहे थे। 'आर्मी ऑफ द डेड' में हुमा के अलावा डेब्यू ब्यूटिस्टा, एला पुर्नेल, ओमारी हार्डविक, एना डे ला रेगुएरा, थियो रोसी, मैथियस श्वेघोफर, नोरा अरनेजर, हिरोयुकी सनाडा भी है। फिल्म के ट्रेलर में देखा जा सकता है कि डेव बॉतिस्टा को 200 मिलियन डॉलर लूटने के लिए हायर किया जाता है। इस लूट के ईर्द-गिर्द बुनी गई है फिल्म की कहानी।

'इस मूवी का हिस्सा होने पर गर्व'

एक्ट्रेस हुमा ने फिल्म का ट्रेलर अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया है। इसके कैप्शन में एक्ट्रेस ने लिखा, 'जैक स्नाइडर के इस महान विजन का छोटा सा हिस्सा होने पर गर्व है। मैं उनकी फैन और हमेशा मित्र रहूंगी।' हुमा के इस पोस्ट पर कई बॉलीवुड सेलेब्स ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। फैंस ने भी उन्हें खूब सराहा है। बेस्ट विशेज देने वाले सेेलेब्स में फराह खान, आकांक्षा रंजन कपूर और भूमि पेडनेकर सहित कई स्टार्स हैं। गौरतलब है कि इस मूवी में हुमा ने गीता नाम का कैरेक्टर प्ले किया है। हालांकि नाम के अलावा ज्यादा खुलासा नहीं किया गया है। हुमा की ये फिल्म 21 मई को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जाएगा।

यह भी पढ़ें: बिजली विभाग ने एक्ट्रेस Huma Qureshi के घर भेजा 50 हज़ार का बिल, Tweet कर बोलीं 'ये क्या हो रहा है?

Super proud to be a small part of this genius man’s vision @ZackSnyder always a fan and friend forever ❤️ https://t.co/Pan4QyJTBM