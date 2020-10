James Bond का रोल करने वाले अभिनेता शॉन कॉनरी का निधन, सिनेमा जगत में शोक की लहर

मुंबई। करीब पांच दशक तक हॉलीवुड की बॉन्ड सीरीज की फिल्मों में जेम्स बॉन्ड ( James Bond ) का किरदार निभा लोकप्रिय हुए दिग्गज अभिनेता सर शॉन कॉनरी ( Sean Connery ) का 90 साल की उम्र में निधन हो गया है। जेम्स बॉन्ड के आधिकारिक ट्विटर पेज से उनके निधन की पुष्टि की गई है। इस समाचार के फैलने के साथ ही हॉलीवुड और बॉलीवुड से सेलेब्स ने शोक संदेश देना शुरू कर दिए।

जेम्स बॉन्ड ट्वीटर पेज ने की पुष्टि

जेम्स बॉन्ड के पेज से ट्वीट कर कहा गया है, ‘सर शॉन कॉनरी का निधन 90 वर्ष की उम्र में हो गया। बड़े परदे पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले वे पहले अभिनेता थे। 1962 में आई फिल्म डॉ. नो, इसके बाद फ्रॉम रशिया विथ लव, गोल्ड फिंगर, थंडरबॉल, यू ओन्ली लिव ट्वाइस और डायमंड्स आर फॉरएवर में वह जेम्स बॉन्ड का किरदार निभा चुके थे।’ जेम्स बॉन्ड फिल्मों के प्रोड्यूसर माइकल जी. विल्सन और बारबरा ब्रॉकली ने संयुक्त रूप से एक बयान में कहा, ‘सर शॉन कॉनरी के निधन के समाचार से हम टूट से गए हैं। वह वास्तविक जेम्स बॉन्ड के रूप में याद किए जाते थे और आगे भी याद किए जाएंगे।’

Sir Sean Connery has died at the age of 90. He was the first actor to play James Bond on the big screen in Dr. No in 1962, From Russia With Love, Goldfinger, Thunderball, You Only Live Twice and Diamonds Are Forever followed. pic.twitter.com/VaFPHCM5Ou