जेम्स बॉन्ड फिल्म के नए सेट पर एक बड़ा हादसा हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का सेट कुछ धमाकों की चपेटे में आ गया है। इसके चलते चलते सेट को भारी नुकसान पहुंचा है साथ ही क्रू के एक सदस्य को भी कुछ चोटें आई हैं।

सेट पर एक स्टंट चल रहा था। इस दौरान कोई भयानक गलती हो गई। जिसके बाद एक के बाद एक कुल तीन धमाके हुए। इससे फिल्म के स्टेज की छत पूरी तरह से तबाह हो गई और पूरा सेट भी करीब-करीब तबाह हो गया।







इस बारे में जेम्स बॉन्ड के ऑफिशियल ट्वीटर अकाउंट से जानकारी साझा की गई। ट्टीट में लिखा गया, "During the filming of a controlled explosion on the set of Bond 25 today at Pinewood Studios, damage was caused to the exterior of the 007 Stage. "There were no injuries on set, however, one crew member outside the stage has sustained a minor injury."