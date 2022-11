1900 में बनने जा रही 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर'को लेकर डरे हुए हैं मेकर्स, नहीं चली तो लेना होगा ये बड़ा फैसला

फिल्म 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' (Avatar: The Way Of Water) को लेकर इन दिनों काफी चर्चाएं चल रही हैं।

हॉलीवुड के मोस्ट अवेटिड डायरेक्टर जैम्स कैमरून ( James Cameron) की अपकमिंग फिल्म 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' (Avatar: The Way Of Water) को लेकर इन दिनों काफी चर्चाएं चल रही हैं। 1900 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म को लेकर लगातार अपडेट्स सामने आ रही हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो कहा जा रहा है कि फिल्म को लेकर कैमरून ज्यादा श्योर नहीं है। 16 दिसंबर को रिलीज हो रही इस फिल्म के रन टाइम को लेकर काफी सवाल उठाए जा रहे हैं, जिससे मेकर्स परेशान है। बताया जा रहा है कि फिल्म का रन टाइम 3 घंटे 10 मिनट है।

हाल में एक इंरव्यू के कैमरून ने बताया, अब हम अलग दुनिया में है। महामारी और ओटीटी ने बहुत कुछ बदल दिया है। अब फिल्म की सफलता इस बात पर डिपेंड करती है कि कितने लोग थिएटर में इसे देखने आते हैं। उन्होंने आगे कहा,अगर अवतार द वे ऑफ वॉटर बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म करती है तो ही इसके अगले पार्ट पर काम किया जाएगा,वर्ना इसे ड्रॉप भी किया जा सकता है। सबकुछ 16 दिसंबर को फिल्म रिलीज होने के बाद क्या करना है निर्भर करता है। अवतार द वे ऑफ वॉटर की स्टारकास्ट की बात करें तो इसमें 'सिगोरनी वीवर', 'स्टीफन लैंग', 'जो सलदाना', 'एडी फाल्को', 'सैम वर्थिंगटन', 'क्लिफ कर्टिस', 'जोएल डेविड मूर', 'सीसीएच पाउंडर', 'जेमाइन क्लेमेंट', 'केट विंसलेट' लीड रोल में है। पढ़ना जारी रखे