कोरोना से संक्रमित नर्स को इतने रुपए दान कर इस अभिनेत्री ने सबको चौंकाया, जानें यहां

हॉलीवुड स्टार जेनिफर एनिस्टन Jennifer Aniston ने यूटा की एक नर्स और उसकी टीम के प्रत्येक सदस्य को 10 हजार डॉलर (करीब 76 लाख रुपए) के फूड डिलिवरी कार्ड गिफ्ट करने के लिए टीवी होस्ट जिमी किमेल के साथ हाथ मिलाया है। रिपोर्ट के मुताबिक, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संकट के बीच किमेल इन दिनों अपने लेट नाइट टॉक शो 'जिमी किमेल लाइव' को घर से कर रहे हैं और 2 अप्रेल को उन्होंने एनिस्टन को एक प्रशंसक की जिंदगी में खुशियां बिखेरने में मदद की। वीडियो लिंक के माध्यम से शो का हिस्सा बनीं 'फ्रेंड्स' स्टार ने कहा की पिछले तीन सप्ताह आइसोलेशन में बिताने के बाद लगातार घर पर रहना उनके लिए चुनौतीपूर्ण है।

Jennifer Aniston & I give thanks to a nurse with the virus... #HealthCareHero #JimmyKimmelLiveFromHisHouse #Postmates pic.twitter.com/TVqlHfMO8n