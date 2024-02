हॉलीवुड सुपरस्टार ‘जिम कैरी’ इस मूवी में मचाएंगे धमाल, ठहाकों से गूंज उठेगा सिनेमाघर

Submitted by:

Jim Carrey latest Hollywood Movies: हॉलीवुड सुपरस्टार ‘जिम कैरी’ एक बार फिर ‘सोनिक द हेजहोग-3’ मूवी में धमाल मचाएंगे। मूवी को लेकर क्या है अपडेट आइए जानते हैं।

'Jim Carrey' will create a stir in Sonic the Hedgehog 3 movie