जॉनी डेप नहीं लेंगे एंबर हर्ड से 15 मिलियन डॉलर का मुआवजा? बस माननी होगी ये शर्त!

अमेरिकी अभिनेता जॉनी डेप और एम्बर हर्ड का केस काफी लंबा चला। इस केस ने मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरीं। कोर्ट में 6 हफ्ते तक सुनवाई के बाद एम्बर हर्ड जब जॉनी डेप के खिलाफ मानहानि का मुकदमा हार गईं तो भी इसके खूब चर्चे हुए। एंबर को मुआवजे के तौर पर जॉनी को 1.5 अरब (15 मिलियन डॉलर) रुपये चुकाने हैं।

हालांकि अब कुछ और ही सुनने में आ रहा है। जॉनी के वकील Benjamin Chew ने खुलासा किया है कि ये केस कभी पैसों को लेकर था ही नहीं, ये केस उनकी मान-प्रतिष्ठा को वापस लाने को लेकर था। ऐसे में माना जा सकता है कि हो सकता है जॉनी ये रकम न लें, लेकिन इसके साथ ही जानी के वकील ने बड़ी ही चतुराई से इशारों में एक शर्त भी रखी।

