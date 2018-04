हॉलीवुड की एक्शन थ्रिलर से भरपूर फिल्म 'जुरासिक वर्ल्ड: फॉलेन किंगडम' का एक नया ट्रेलर रिलीज किया गया है। यह इस फिल्म का फाइनल ट्रेलर है। इससे पहले इस फिल्म के दो ट्रेलर जारी किए जा चुके हैं। पहले जारी हुए दोनों ट्रेलर दर्शकों को बहुत पसंद आए थे। अब तीसरा ट्रेलर भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

डायनासोर का डर:

ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि कैसे डायनासोरों और इंसानों के बीच की खतरनाक जंग को रोमांचक ढंग में पेश किया गया है। यह वीडियो देखने के बाद डायनासोर का डर आपके जहन में बस जाएगा। ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बता दें कि इस फिल्म के जे.ए. बेयोन डायरेक्ट कर रहे है। इस फिल्म में जबरदस्त एक्शन सीन देखने को मिलेंगे।

पहले से ज्यादा खतरनाक डायनासोर:

इस बार फिल्म में डायनासोरों को पहले से भी ज्यादा खतरनाक और विनाशकारी रूप में दिखाया गया है। इनका खरनाक रूप आप ट्रेलर देखकर अंदाज लगा सकते हैं। फिल्म का ट्रेलर जारी होने के बाद से दर्शकों में फिल्म को लेकर उत्सुकता और भी ज्यादा बढ़ गई है। फिल्म का ट्रेलर अब तक 5 लाख से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है।

Welcome to Jurassic World. Watch the final trailer for @JurassicWorld #FallenKingdom. pic.twitter.com/Vo9kNyeCrs