बड़ी मुसीबत में एक्टर! पहले बीवी संग शर्टलेस फोटो पर हुए वायरल, अब एक और फोटो डालने पर केस हुआ दर्ज

हॉलीवुड सिंगर जस्टिन बीबर ( justin beiber ) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। अक्सर स्टार अपनी पत्नी हेली बाल्डविन के साथ तस्वीरें पोस्ट करते रहते हैं। जस्टिन बीबर ने 13 मार्च को सोशल मीडिया पर अपने फ्रेंड के साथ तस्वीरें शेयर की थीं।

लेकिन इसपर इंटरनेशनल फोटोग्राफर रॉबर्ट बरबरा ने जस्टिन बीबर पर कॉपीराइट उल्लंघन के लिए लीगल एक्शन लिया है। जस्टिन बीबर ने 13 मार्च को अपने दोस्त रिच विल्कर्सन के साथ इंस्टाग्राम पर ये तस्वीरें पोस्ट की थीं।

रिपोर्ट के मुताबिक ये सभी तस्वीरें रॉबर्ट बरबरा के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। इन तस्वीरों पर मालिकाना हक रॉबर्ट बरबरा का है। अब ऐसे में जस्टिन बीबर तस्वीरों के अवैध कॉपी में फंस गए हैं और उन्होंने इन सभी तस्वीरों को पब्लिक भी कर दिया है।

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले जस्टिन की सेल्फी वाली फोटो भी वायरल हुई थी। सेल्फी में जस्टिन शर्टलेस थे, जबकि उनकी वाइफ हैली उनके कंधे पर सिर रखे सोती नजर आ रही थीं। फोटो के कैप्शन में उन्होंने लिखा था, 'My lips get jealous of my arms cuz I can hold you with them.'