क्यों 'पॉटी' तक खाने को तैयार हैं Kim Kardashian?

हाल में हॉलीवुड एक्ट्रेस किम कर्दाशियां (Kim Kardashian) का इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें वो बता रही हैं कि इस वजह के चलते वो 'पॉटी' तक खा सकती हैं, जिसके बाद यूजर्स उनको लेकर भद्दे कमेंट्स कर रहे हैं.

हॉलीवुड एक्ट्रेस किम कर्दाशियां (Kim Kardashian) आज के समय पर 4 बच्चों की मां हैं, लेकिन आज भी बेहद खूबसूरत और यंग दिखाई देती हैं. इसके लिए किम के पास कई राज हैं, जिनके बारे में वो अक्सर बात करती नजर आ ही जाती हैं. इसके अलावा किम सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती हैं और अपनी बोल्ड फोटो-वीडियो साझा करती रहती हैं, जो उनके फैंस को भी खूब पसंद आती है. किम की फैन फॉलोइंग काफी तगड़ी है. इसी बीच किम का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपने यंग रहने को लेकर ऐसी बात कह दी कि यूजर्स उन पर भड़ उठे.

Kim Kardashian Can Do Anything For Look Young