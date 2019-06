अभी से मां के नक्शे कदम पर चलने लगी है किम कार्दशियन की 5 साल की बेटी, बड़े बड़े फैशन डिजाइनर के साथ मिलकर कर रही हैं ये काम

अक्सर कहा जाता है कि बच्चों में उनके माता-पिता के गुण अपने-आप ही आ जाते हैं। फिल्म स्टार्स के बच्चों में भी यह खूबी साफ झलकती है। स्टार किड्स को लेकर हम अक्सर कहते हैं कि उनमें उनके मां या पिता की झलक है। उनकी एक्टिंग से लेकर स्टाइल तक काफी कुछ उनसे मिलती है। हॉलीवुड एक्ट्रेस Kim Kardashian की छोटी बेटी को लेकर भी यह कहा जा सकता है।

हाल में किम करदाशिया ने एक तस्वीर शेयर की थी। इस फोटो में एक्ट्रेस सफेद रंग की खूबसूरत ड्रेस में नजर आ रही हैं। इस दौरान उनकी बेटी नार्थ भी उनकी ड्रेस को लास्ट टच दे रही हैं। इस फोटो के कैप्शन में किम ने लिखा, Thank you Domenico! I hope North was a good assistant (swipe)

बता दें, Kim and Kanye हाल में चौथे बच्चे के पैरेट्स बने हैं। उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। दोनों ने कुछ दिनों पहले अपने परिवार को लेकर कहा था कि वह उनके बीच की बॉन्डिंग अब और भी मजबूत हो गई है। हालांकि दोनों ने अभी तक अपने चौथे बच्चे Psalm की कोई भी तस्वीर शेयर नहीं की है।