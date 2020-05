Forbes ने अरबपतियों की लिस्ट से हटाया Kylie Jenner का नाम, झूठी संपत्ति को बताने का लगा आरोप

नई दिल्ली। बेहद ही कम उम्र में फोर्ब्स मैकजीन ( Forbes Magazine ) में अपना नाम शुमार करने वाली काइली जेनर ( Kylie Jenner ) के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। खबरों की मानें तो फोर्ब्स ने काइली को अपनी अरबपतियों की सूची ( Forbes remove Kylie name from its billionaires ) से हटा दिया है। जी हां, फोर्ब्स का कहना है कि काइली और उनके परिवार द्वारा उनकी संपत्ति ( Forbes said false property ) की गलत जानकारी दी गई। यही नहीं मैगजीन ने उनके परिवार पर काइली के द्वारा खोली गई कॉमेटिक्स कंपनी ( cosmetic company ) से प्राप्त होने वाली इनकम को बढ़ा-चढ़ाकर बताने का आरोप भी लगाया है।

what am i even waking up to. i thought this was a reputable site.. all i see are a number of inaccurate statements and unproven assumptions lol. i’ve never asked for any title or tried to lie my way there EVER. period