इस बार पुरुष मॉडल ने लगाया फीमेल सेलेब्रिटी पर यौन उत्पीड़न का आरोप, कहा- बर्थडे पार्टी में सबके सामने....

मुंबई। हॉलीवुड से चले #MeToo कैम्पेन ने पूरी दुनिया के मनोरंजन जगत में तहलका मचा दिया था। अब तक इस कैम्पेन के तहत कई स्टार्स ने अपनी आपबीती सुनाई है। कई केस भी हुए। इस अभियान में अधिकतर महिला कलाकारों ने अपनी कहानी दुनिया तक पहुंचाई। ऐसा बॉलीवुड में भी हुआ। लेकिन इस बार एक पुरुष मॉडल ने एक एक्ट्रेस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। मामला दुनिया की मशहूर पॉप स्टार का है।

पॉप स्टार (सिंगर) कैटी पेरी ( Katy Perry ) पर मॉडल जोश क्लोश ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। जोश ने 2010 में पेरी के साथ 'टीनऐज ड्रीम' म्यूजिक वीडियो में काम किया है। मॉडल ने ये आरोप इस वीडियो रिलीज के 9 साल पूरे होने के पहले लगाए हैं। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए खुलासा करते हुए जोश ने लिखा, ' सबसे ज्यादा संशय वाला, घातक और व्यक्तिगत चीजों को पब्लिक करने वाला काम किया है मैंने।'

जोश के अनुसार, ये उत्पीड़न 2012 में तब हुआ जब एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में वह गए थे। कैटी ने उसे देखते ही गले लगा लिया। तब तक वह मेरी पसंद थी। लेकिन जैसे ही जोश अपने मित्र का सिंगर से परिचय करवाने वाला था, कैटी ने उनकी पेंट और अंडरवीयर इतना नीचे उतार दिया कि उसके मित्र और वहां मौजूद भीड़ उसके प्राइवेट पार्ट को देख सकें। जोश ने लिखा, 'क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मैंने कितना बुरा और असहज महसूस किया होगा?

9 years ago, Katy Perry released the music video for "Teenage Dream". The video peaked at # 15 in the Youtube Weekly Chart, and charted for 14 weeks. To date it's the 18th most watched video of Katy, with 233 million views and 927.000 likes pic.twitter.com/FaZdQ1oiaD