'Mom' China Box Office Collection: श्रीदेवी की फिल्म 'मॅाम' ने चाइना में मचाया तहलका, कमाए इतने करोड़

'Mom' China Box Office Collection: बॅालीवुड इंडस्ट्री की दिग्गज कलाकार और पांच बार फिल्मफेयर की विजेता रह चुकीं Sridevi की आखिरी फिल्म 'Mom'ने चीन के बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह कब्जा जमा रखा है। फिल्म के बॅाक्स ऑफिस कलेक्शन की खबर सामने आ गई है। तो आइए देखते हैं...

#Mom slowed down on [second] Fri, but showed better results on Sat and Sun in #China... Should comfortably cross $ 15 million, as per current trending... [Week 2] Fri $ 0.64 mn, Sat $ 1 mn, Sun $ 0.92 mn. Total: $ 12.19 million [₹ 84.77 cr].