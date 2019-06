The Kapil Sharma Show में हाल में फेमस डांस ग्रुप 'द किंग्स यूनाइटेड' ( The Kings United ) पहुंची। इस ग्रुप ने अमरीकी रियलिटी शो 'वर्ल्ड ऑफ डांस' ( world of dance ) की विजेता है। इस जीत ने टीम ने 7 करोड़ रुपए का ईनाम अपने नाम किया था। कपिल के शो में पहुंचे इन डांसर्स ने कई दिलचस्प किस्सों का खुलासा किया।

बातचीत के दौरान कपिल ने डांसर्स से पूछा, 'हमने सुना है आप लोगों पर शो की जज जेन‍िफर लोपेज ने जूता फेंका था। इस सवाल पर उन्होंने बताया, 'हां ये बात सच है कि शो की जज जेन‍िफर लोपेज ने अपना एक जूता हम पर फेंका था। लेकिन ये बात हमारे लिए सम्मान की होती है। ' डांसर्स ने आगे बताया, 'हम डांस ग्रुप में ऐसा होता है कि जब आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी हो। तब जज अपनी खुशी जताने और हमारी तारीफ करने के लिए अपना जूता फेंकते हैं। जेन‍िफर लोपेज ने भी वही किया। लेकिन वो जूता 5 करोड़ का था।'

कपिल शर्मा यह सुनकर हक्के बक्के रह गए कि जेनिफर ने जो जूता फेंका था वो पांच करोड़ का था। कपिल ने कहा, 'फिर भाई आप लोगों ने क्या किया? ग्रुप के सदस्यों ने बताया कि जैसे ही जूता आया हम सब बहुत खुश थे। लेकिन हमारे एक सदस्य ने जेन‍िफर के सम्मान में उसे वापस कर द‍िया। हम सबको गुस्सा तो आया लेकिन तमीज तो यही थी कि उन्हें वो वापस किया जाए।