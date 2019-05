मुंबई। 90 के दशक में बेहद पॉपुलर रही कॉर्टून सीरीज 'मॉस्टर आॅफ द यूनिर्वस', 'ही-मैन' (master of the universe movie, He-Man) पर जल्द ही फिल्म बनने जा रही है। इसमें ही-मैन का किरदार एक्टर Noah Centineos निभाएंगे। उस जमाने में बच्चों में लोकप्रिय हुए इस कॉटून सीरीज का क्रेज उफान पर था।

एक रिपोर्ट के मुताबिक 'ही-मैन' को सोनी पिक्चर्स लेकर आ रहे हैं। मूवी की रिलीज डेट 5 मार्च, 2021 बताई जा रही है। आपको बता दें कि पहले 'ही-मैन' नाम से खिलौने बाजार में लाए गए जो बेहद सफल रहे। इसी के आधार पर 1983-85 में एक एनीमेटेड टीवी सीरीज बनी। इसकी अपार सफलता के बाद 1987 में 'ही-मैन' मूवी रिलीज की गई। इस मूवी में डोल्फ लुंडग्रेन ने ही-मैन और स्केलेटॉर का किरदार फ्रेंक लैंगेला ने निभाया था।

उस जमाने में 'मॉस्टर आॅफ द यूनिवर्स' (master of the universe movie) टाइटल से रिलीज हुई ये मूवी 22 मिलियन डॉलर के बजट में बनी थी, लेकिन कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। इस फिल्म की कुल कमाई 17 मिलियन डॉलर तक ही पहुंच पाई। हालांकि फिल्म को समीक्षकों ने खूब सराहा।

इस बार बन रही ही-मैन मूवी में मुख्य किरदार निभा वाले एक्टर नोह सेंटिनेओ नेटफ्लिक्स की 'To All The Boys I’ve Loved Before' और 'Sierra Burgess Is A Loser' में काम कर रहे हैं।