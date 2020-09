James Bond की फिल्म 'नो टाइम टू डाई' का नया ट्रेलर हुआ आउट, महज चंद मिनटों में ही मिला धमाकेदार रिस्पांस

नई दिल्ली। हॉलीवुड फिल्म "नो टाइम टू डाई" काफी लंबे समय से चर्चाओं में बनी हुई है। यह फिल्म James Bond फ्रैंचाइजी की 25वीं फिल्म है। शायद फिल्म अब तक रिलीज़ भी हो चुकी होती है। लेकिन कोरोनावायरस की वजह से बंद पड़े सभी सिनेमाघरों की वजह से फिल्म की रिलीज़ डेट को काफी लंबे समय से टाला जा रहा था। वहीं अब जब धीरे-धीरे लोग महामारी के साथ जीना सीख रहे हैं। तो धीरे-धीरे बंद पड़ी चीज़े भी अनलॉक होती जा रही हैं। यही देखते हुए अब फिल्म के मेकर्स ने दर्शकों के मन में रोमांच को बढ़ाने के लिए फिल्म का एक और ट्रेलर लॉन्च कर दिया है। जिसमें फिल्म को नवंबर में रिलीज़ करने की जानकारी भी दी है। जिसके बाद से सोशल मीडिया पर ट्रेलर की खूब चर्चा हो रही है।

The mission that changes everything begins… #NoTimeToDie in cinemas this November. pic.twitter.com/nBP6aUrwDy