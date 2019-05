प्रियंका चोपड़ा के इस काम से प्रेरित हुए पति निक जोनस, सोशल मीडिया पर ऐसे की तारीफ

अमरीकी के पॉप-सिंगर निक जोनस ने अपनी पत्नी प्रियंका चोपड़ा की तारीफ की है। दरअसल, उन्हें देसी गर्ल का एक काम काफी अच्छा लगा और वह उससे प्रेरित हुए हैं। दरअसल, वे यूनिसेफ की सद्भावना राजदूत के रूप में अपनी पत्नी प्रियंका चोपड़ा के काम से बहुत प्रेरित हुए। निक ने प्रियंका के उस वीडियो को री-ट्वीट किया, जिसमें वह अदीस अबाबा के सिबिस्टे नेगासी प्राथमिक विद्यालय में बच्चों से मुलाकात करते हुए दिखाई दे रही हैं।

उन्होंने वीडियो के साथ लिखा, 'प्रियंका चोपड़ा इथियोपिया में यूनिसेफ के साथ कर रही है और मैं अपनी पत्नी के काम से प्रेरित हूं।' ‘क्वांटिको’ की अभिनेत्री ने कई वीडियो और तस्वीरें साझा की जिसमें वह बच्चों के साथ बातचीत, नृत्य और खेल करती नजर आ रही थीं। उन्होंने अपने पोस्ट के माध्यम से गरीबी, यौन हिंसा और बाल विवाह के मुद्दों पर भी प्रकाश डाला।

.@priyankachopra is so inspiring to me and so many people around the world every day. The work she does with @UNICEF is incredible. #proudhusband pic.twitter.com/Q1tX4GMYV8