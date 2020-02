Oscar 2020: बेस्ट फिल्म बनाने वाले बेस्ट डायरेक्टर करना चाहते हैं ऑस्कर के टुकड़े-टुकड़े, खुद बताई वजह

नई दिल्ली। ऑस्कर 2020 (Oscar) में ‘पैरासाइट’ (Parasite) को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है वहीं ‘जोकर’ के फीनिक्स को बेस्ट एक्टर और 'जूडी' की रिनी जैलवेगर बेस्ट एक्ट्रेस के लिए चुना गया है। दक्षिण कोरियन फिल्म ‘पैरासाइट’ ने बेस्ट पिक्चर के अलवा तीन और अवॉर्ड मिले हैं। ये ऑस्कर जीतने वाली पहली गैर-अंग्रेजी फिल्म बन गई है। इस फिल्म को डायरेक्टर 'बॉन्ग जून हो' (Bong Joon-ho)को इसके लिए बेस्ट डायरेक्टर के लिए भी चुना गया है। इसके अलावा इस फिल्म को बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीनप्ले और बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का ऑस्कर भी मिला है। अपनी फिल्म से ऑस्कर अवॉर्ड में तहलका वाले ने डायरेक्टर बोंग जून हो की विनिंग स्पीच भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।

#Oscars Moment: Bong Joon Ho accepts the Oscar for Best Directing for @ParasiteMovie. pic.twitter.com/b7t6bYGdzw