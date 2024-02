OTT Movies: इन OTT पर मौजूद हैं xXx मूवी सीरीज की सभी एक्शन फिल्में, आपने देखी क्या?

xXx मूवी सीरीज की 4 फिल्मों के नाम

xXx मूवी सीरीज की पहली फिल्म ' xXx-2002' है। 9 अगस्त, 2002 को रिलीज हुई यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी। इसे आप नेटफ्लिक्स (Netflix) पर सबटाइटल के साथ देख सकते हैं।इसके बाद इस मूवी सीरीज की दूसरी फिल्म ' xXx: स्टेट ऑफ द यूनियन- 2005' (xXx: State Of The Union-2005) है। पहली और दूसरी फिल्म के बाद इस सीरीज में एक शॉर्ट फिल्म आई, जिसका नाम है 'द फाइनल चैप्टर: द डेथ ऑफ जेंडर केज-2005' (The Final Chapter: The Death Of Xander Cage)। इन्हें आप एप्पल टीवी और अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं।इस सीरीज की चौथी फिल्म 2017 में आई थी। इसका नाम ' xXx: रिटर्न ऑफ जेंडर केज' ( xXx: The Return Of Xander Cage) है। इसी फिल्म से दीपिका पादुकोण की हॉलीवुड फिल्मों में एंट्री हुई थी। यह फिल्म आपको नेटफ्लिक्स और एप्पल टीवी पर देखने को मिल जाएगी।इस मूवी सीरीज का डब वर्जन आपको MX प्लेयर पर भी मिल जाएगा। इन फिल्मों में एक्शन, बोल्ड सीन्स, थ्रिलर और ट्विस्ट से आप अपने वीकेंड को एक्साइटिंग और एंटरटेनिंग बना सकते हैं।