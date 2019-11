हॉलीवुड एक्ट्रेस पामेला एंडरसन ने पीएम मोदी से की अपील, मीट और जानवरों से बनने वाले डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कराएं

मुंबई। पीपुल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स ( PETA ) की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( pm modi ) को लिखे पत्र में हॉलीवुड एक्ट्रेस पामेला एंडरसन ( Pamela Anderson ) ने सरकारी बैठकों और कार्यक्रमों में सोया जैसे खाद्य पदार्थ परोसने का आग्रह किया हैं। दिल्ली के बिगड़ते एयर क्वालिटी इंडेक्स से चिंतित पेटा की निदेशक पामेला एंडरसन ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि सरकार की सभी आधिकारिक बैठकों और कामों में केवल ऐसे भोजन परोसने का प्रावधान कर पर्यावरण को बचाने के लिए काम करें।

अपने पत्र में उन्होंने बताया है कि डेयरी, मांस और अंडों के लिए जानवरों के पालन-पोषण के कारण 20% ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन होता है।

Iconic "Baywatch" actor and long-time PETA India supporter @pamfoundation shares her concerns about climate change with Honourable Prime Minister @narendramodi asking him to serve only vegan food at all government meetings and functions.#Hero2Animals #GoVegan #ClimateChange