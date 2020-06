सालों पहले सेक्सुअल असॉल्ट के मामले में फंसे Justin Bieber ने ट्वीट कर दी सफाई, कहा-'अब लूंगा लीगल एक्शन'

नई दिल्ली। अपने गानों से पूरी दुनिया को नाचने वाले कैनेडियन सिंगर जस्टिन बीबर ( Justin Bieber ) एक मशूहर पॉप सिंगर है। उन्हें लेकर सोशल मीडिया ( Social Media ) पर आए दिन कई खबरें सामने आती रहती हैं। 2014 में जस्टिन पर एक आज्ञात महिना ने ट्वीट कर उन पर सेक्सुअल असॉल्ट ( sexual assault ) का आरोप लगाया था। महिला ने घटना के बारें में बताया था कि जस्टिन ने 9 मार्च 2014 को होटल टेक्सास ( Hotel Texas ) में उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। जिसके बाद मामला काफी तूल पकड़ने लगा। जबकि बाद में पता चला कि उस जस्टिन अपनी एक्स गर्लफ्रेंड सेलेना गोमेज ( Selena Gomez ) संग उस इंवेट में पहुंचे थे।

जस्टिन बीबर आज यानी कि 22 जून को अपने ट्विटर हैंडल ( Justin Bieber Twitter ) पर एक नहीं बल्कि तीन ट्वीट लगातार पोस्ट किए। जिसमें उन्होंने इस घटना का वर्णन किया। उन्होंने पूरे ही मामले पर सालों की चुप्पी को तोड़ते हुए आज ट्वीट कर सफाई पेश की। उन्होंने ट्वीट के साथ कुछ फोटोज ( Photos ), न्यूज आर्टिकल्स ( Articles ) और ट्वीट के स्क्रीन शॉट्स ( Screenshots ) भी सबूत के तौर पर शेयर किए हैं।

In the past 24 hours a new Twitter appeared that told a story of myself involved with sexual abuse on March 9, 2014 in Austin Texas at the Four seasons hotel. I want to be clear. There is no truth to this story. In fact as I will soon show I was never present at that location. — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

जस्टिन ने पहले ट्वीट में लिखा है कि' उनकी पूरी जिंदगी में उनपर कई तरह के आरोप लगते हैं। इसलिए वह आमतौर पर किसी को सफाई नहीं देते हैं लेकिन आज सालों बाद जब उन्होंने अपनी पत्नी Hailey Rhode Bieber और टीम के साथ बात की तो उन्हें लगा कि उन्हें इस मामले पर बात करनी चाहिए।'

Rumors are rumors but sexual abuse is something I don’t take lightly. I wanted to speak out right away but out of respect to so many victims who deal with these issues daily I wanted to make sure I gathered the facts before I made any statement. — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

दूसरे ट्वीट में जस्टिन ने कहा' अफवाहें एक तरह से बस अफवाहें ही होती हैं। लेकिन सेक्सुअल अब्यूजिंग जैसी बातों को वह कम नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा कि वह बहुत पहले ही इस मुद्दे पर बोलना चाहते थे लेकिन उन्होंने उन लोगों के बारें में सोचा जो असल में इस हादसे से गुज़रे होते हैं। वह सारे सबूतों के साथ ही लोगों के सामने इस बारें में बात करना चाहते थें।'

Every claim of sexual abuse should be taken very seriously and this is why my response was needed. However this story is factually impossible and that is why I will be working with twitter and authorities to take legal action. — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

आखिरी ट्वीट में जस्टिन लिखते हैं कि 'सेक्सुअली अब्यूजिंग जैसे गंभीर आरोप को बेदह ही गंभीरता से लेना चाहिए। इस पोस्ट में उन्होंने बताया कि बेशक उन पर लगाए सभी आरोप गलत हैं। यही वजह है कि वह ट्विटर और अधिकारियों के साथ मिलकर एक लीगल एक्शन लेंगे। यही वजह थी जो उन्होंने ट्वीट कर सबको बताई।'