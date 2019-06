पति निक का उत्साह बढ़ाने पहुंची प्रियंका, वीडियो में देखें, ऐसे किया चीयर

View this post on Instagram

Priyanka is so unbothered 😍😂 . . . . . . . . . . #priyankachopra #nickjonas #prick #love #bollywood #hollywood #quantico #baywatch #newyork #nyc #la #losangeles #makeup #hair #eyes #joejonas #sophieturner #jonasbrothers #pcatcannes. #cannes2019 #joejonas #kevinjonas #cannesfilmfestival2019 #cannes #metgala #metgala2019 #themetgala2019 @priyankachopra @nickjonas @sophiet @joejonas