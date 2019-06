खाकी निक्कर पहनने पर प्रियंका चोपड़ा का उड़ा मजाक, लोगों ने कहा- आरएसएस ज्वाइन कर ली क्या

मुंबई। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ( Priyanka Chopra ) कोई नया आउटफिट ट्राई करे और उस पर प्रतिक्रिया ना आए, ऐसा कम ही देखा गया है। इस बार प्रियंका ने ऐसी ड्रेस पहनी कि लोगों ने उनका मजाक बनाना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर प्रियंका के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ( RSS ) ज्वाइन करने के मिम्स शेयर होने लगे।

हाल ही में प्रियंका अपने पति निक जोनस के साथ न्यूयॉर्क में देखी गईं। इस दौरान प्रियंका ने खाकी रंग के शॉटर्स के साथ नीले रंग का ब्लाउज पहना था। इस पर लांग ओवरकोट और घुटनों तक के जूते पहने थे। जैसे ही ये फोटोज सामने आई, सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस की ड्रेस को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की पुरानी ड्रेस से होने लगी।

सोशल मीडिया पर लोगों ने प्रियंका की फोटोज को आरएसएस से जोड़ते हुए मजे लेना शुरू कर दिया। एक के बाद एक मजेदार मिम्स वायरल होने लगे।

Priyanka Chopra finally joined RSS.

Understand the situation through the series of events.

Pick1:Priyanka talking to Our Honourable prime minister.

Pick2: After joining RSS. pic.twitter.com/lylQYG24AX