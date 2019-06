प्रियंका चोपड़ा ( Priyanka Chopra ) अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के कारण काफी सुर्खियों में रहती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हाल में उन्होंने अपनी करीबी दोस्त Meghan Markle और उनके बेटे Archie से मुलाकात की।

बताया जा रहा है कि मेगन ने हाल में एक बेटे को जन्म दिया है। शाही परिवार इस नन्हे मेहमान के आने के बाद से काफी खुश हैं। हाल में प्रियंका और निक, मेगन के बेटे से मिलने पहुंचे। वह नन्हें मेहमान के लिए काफी गिफ्ट्स भी ले गए जिनमें ज्वेलरी ब्रैंड टिफनी एंड कंपनी (Tiffany & Co.) से बेशकीमती आभूषण शुमार हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक सिल्वर बबल ब्लोवर भी गिफ्ट दिया। इसकी कीमत करीब 250 डॉलर ( करीब 17 हजार रुपए) बताई जा रही है।

हालांकि इन खबरों का प्रियंका ने खंडन किया है। उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से मुलाकात और गिफ्ट देने की खबरों को गलत बताया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, While these are great gift ideas... this story is untrue, and I was actually in town for work. I hope whoever this "source" is starts checking their facts more often.PRIYANKA added,