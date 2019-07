मां और पति के सामने प्रियंका चोपड़ा ने की स्मोकिंग, लोग बोले-'तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई'

बॉलीवुड की देसी गर्ल अब देसी नहीं रहीं। शादी के बाद लग्जीरियस लाइफ जी रहीं प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) के शौक भी दिन-प्रतिदिन लग्जीरियस होते जा रहे हैं। 18 जुलाई को प्रियंका ने अपना 37वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया है। उनके केक काटने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं। इस दौरान प्रियंका बहुत बोल्ड नजर आई थीं। लेकिन अभी प्रियंका का बर्थडे सेलिब्रेशन पूरा नहीं हुआ है, हाल ही में सामने आई तस्वीरों में प्रियंका अपनी मॉम मधू चोपड़ा और पति निक जोनस (Nick Jonas) के साथ खुलेआम सिगरेट के कस लगाती दिख रही हैं। उनकी इन तस्वीरों को देखकर बॉलीवुड सेलिब्रेटी के साथ-साथ उनके फैंस हैरान, परेशान हैं। क्योंकि इससे पहले उनके फैंस ने प्रियंका का ये रूप नहीं देखा था।

फैंस ने दी भारतीय संस्कृति भूलने की नसीहत

यह अलग बात हैं कि प्रियंका बॉलीवुड की बोल्ड एक्ट्रेसेस में से एक हैं। इसके चलते उनका ड्रेसिंग सेंस हमेशा हटकर ही होता है। वह पहनने और खाने की काफी शौकीन हैं। अपनी लेटेस्ट तस्वीरों को लेकर प्रियंका फिलहाल सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रही हैं। इन तस्वीरों को लेकर उनके कुछ फैंस उन्हें ट्रोल कर रहे तो कुछ भारतीय संस्कृति भूलने की नसीहत दे रहे हैं।

यूजर्स ने कहा, मां के सामने सिगरेट पीते शर्म नहीं आई

यूजर्स लगातार सोशल मीडिया पर प्रियंका से सवाल कर रहे हैं कि दीवाली के पटाखे जलाने पर तो वो अस्थमा का हवाला देती हैं, लेकिन पति के साथ सिगरेट पीते हुए क्या उन्हें अपनी बीमारी याद नहीं आ रही है। वहीं कुछ यूजर्स ये भी कर रहे हैं कि तुम भारतीय संस्कृति को भूल गई हो मां और पति के सामने सिगरेट पीते हुए तुम्हें शर्मा नहीं आती।

निक ने अलग अंदाज में किया था बर्थडे विश

प्रियंका के बर्थडे पर निक जोनस ने मियामी बीच पर ग्रैंड पार्टी दी थी। इस दौरान की प्रियंका और निक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। बर्थडे पर प्रियंका चोपड़ा को निक जोनस ने सोशल मीडिया पर एक अलग अंदाज में भी विश किया था। प्रियंका की तस्वीर को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए निक ने प्रियंका के लिए प्यार भरा कैप्शन लिखा था। निक ने लिखा- 'मेरी दुनिया की रोशनी, मेरा पूरा दिल, आई लव यू बेबी, जन्मदिन मुबारक।'

