हॉलीवुड में अपने अभिनय कौशल के झंड़े गाड़ रही अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की दूसरी हॉलीवुड फिल्म का ट्रेलर जारी हो गया है। प्रियंका की इस फिल्म का नाम है 'ए किड लाइक जेक'। बता दें कि इस फिल्म का यह पहला ट्रेलर जारी किया है। फिल्म के ट्रेलर को देख आप भावुक हो जाएंगे।

36 सेकेंड के ट्रेलर में प्रियंका सिर्फ 2—3 सेकेंड के लिए:

'ए किड लाइक जेक'का जो ट्रेलर जारी किया गया है, वह 36 सेकेंड का है लेकिन इसमें प्रियंका सिर्फ 2—3 सेकेंड के लिए ही नजर आईं हैं। यहां तक की इस वीडियो में उनका कोई पूरा डायलॉग भी नहीं है।

4 साल के बच्चे की कहानी:

फिल्म 'ए किड लाइक जेक' चार साल के बच्चे की कहानी है जिसे लड़कियों जैसे कपड़े पहनना, गुड़ियों से खेलना और परियों की कहानी सुनना पसंद है। बच्चे की इन हरकतों से उसके माता—पिता परेशान हो जाते हैं। इस ट्रेलर में साफ नजर आ रहा है कि ये एक बच्चे और मां बाप के रिश्ते से जुड़ी एक बेहद दिलचस्प कहानी है। इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा के साथ मुख्य भूमिका जिस पर्सन्स और क्लेयर डांस है।

I’m so excited to show you all the official trailer for #AKidLikeJake...with brilliant performances by my colleagues. This is a timely story about acceptance and truly seeing your loved ones as they are. In select theaters June 1st! Watch the trailer: https://t.co/nWSalWGe1n