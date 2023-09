स्टार एक्टर बुरा फंसा, अब तक 4 महिलाओं ने लगाया रेप का आरोप, एक की उम्र थी महज 16 साल

मुंबईPublished: Sep 18, 2023 02:33:06 pm Submitted by: Krishna Pandey

Russell Brand Accused Of Rape And Sexual Assault By 4 Women: कॉमेडियन और एक्टर रसेल ब्रांड लगातार विवादों में घिरते दिख रहे हैं। एक्टर पर रेप, यौन उत्पीड़न और शोषण का आरोप लगा है। आइए बताते हैं रसेल ब्रांड पर किसने और क्या क्या आरोप लगे हैं। और उनका क्या कहना है।

Russell Brand ने आरोपों से इनकार किया है और कहा कि महिलाओं से उनके संबंध हमेशा सहमति से रहे हैं।

Russell Brand कॉमेडियन और एक्टर रसेल ब्रांड पर बलात्कार, यौन उत्पीड़न और मानसिक शोषण का आरोप लगाया गया है।संडे टाइम्स, द टाइम्स और बीबीसी चैनल 4 ने अपनी संयुक्त जांच के बाद ये आरोप लगाए गए कि 2006 से 2013 तक अपनी करियर की बुलंदियों पर होने के दौरान रसेल ने चार महिलाओं के साथ बलात्कार और उनका यौन उत्पीड़न किया।