पॉप सिंगर शकीरा ने अपने पार्टनर और स्पेन के फुटबॉलर जेरार्ड पीके से अलग होने का फैसला लिया है। दोनों के अलग होने की खबरें काफी पहले से आ रही थीं। 2010 से कपल साथ में था। खबरों की मानें तो जेरार्ड की तरफ से शकीरा ने ये फैसला लिया है।

पत्रकार एमिलियो पेरेज डी रोजास के मुताबिक जेरार्क पिछले कुछ हफ्तों से शकीरा से अलग रह रहे हैं। शकीरा ने कुछ हफ्ते पहले जेरार्क को दूसरी महिला के साथ पकड़ा था। प्यार में धोखा मिलने के बाद सिंगर ने कथित रूप से अलग हो गई हैं।

shakira gerard pique separate after she caught him with another women