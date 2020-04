कोरोना से जंग हारे ये मशहूर सिंगर, 13 दिन आईसीयू में रहने के बाद तोड़ा दम, परिवार सदमे में

अमरीकी सिंगर्स और लोकगीत लेखकों में से एक जॉन प्राइम का निधन हो गया। वे 73 साल के थे। उनके दोनों फेफड़ों में न्यूमोनिया हो गया था। उन्हें बीते 26 मार्च को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और वे पिछले 13 दिनों से आईसीयू में थे। जॉन की फैमिली ने उनके देहांत की खबर की पुष्टि की है। जॉन प्राइन का जन्म अमरीका के शिकागो के उपनगर में हुआ था।

Singer-songwriter John Prine, who crafted scores of indelible tunes including "Angel from Montgomery" and "Hello in There," has died from complications of the coronavirus, a representative says. He was 73. https://t.co/PvgzX8bF1K