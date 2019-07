पहले ही दिन 'स्पाइडर मैन' ने किया धमाका, लोगों में जबरदस्त क्रेज, कमाए इतने करोड़

Spider man Far from home सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। लंबे समय से इस फिल्म का इंतजार चल रहा था। दरअसल कुछ महीने पहले Avengers Endgame रिलीज हुई थी जिसमें Iron Man की मौत दिखाई गई। Spider Man की यह पार्ट Avengers Endgame की आगे की कड़ी है। फिल्म मे दिखाया गया है कि Spider Man किस कदर Iron Man की मौत से दुखी है और उन्हें याद कर रहा है।

फिल्म के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने करीब 10.05 करोड़ रुपए की कमाई की है। इस हॉलीवुड फिल्म के लिए यह काफी अच्छी कमाई बताई जा रही है। दरअसल कुछ दिनों पहले रिलीज हुई फिल्म कबीर सिंह का क्रेज अभी तक कम नहीं हुआ है। पिछले हफ्ते रिलीज हुई फिल्म आयुष्मान की फिल्म Article 15 भी शाहिद की इस फिल्म के आगे फीकी नजर आई। अब बारी स्पाइडर मैन की है। हालांकि इस फिल्म के फैंस एकदम से अलग जोनर की है इस लिहाज से फिल्म को कबीर सिंह के तूफान के बावजूद अच्छी कमाई कर सकती है।

