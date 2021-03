'द क्राउन' नेटफ्लिक्स सीरीज पर हुई गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स 2021 की बरसात, कई कैटेगरी में की जीत हासिल

नई दिल्ली। साल 2021 में वर्चुअल ढंग से 78वें ग्लोडन ग्लोब अवॉर्ड्स का आयोजन किया गया। इस बार वर्चुअल अवॉर्ड् शो में टीना फे और एमी फोलर ने होस्ट किया था। ऐसे में अब किसकी झोली में कौन-सा अवॉर्ड आया है। इसका भी खुलासा हो चुका है। इस बार मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज़ द क्राउन और शिट्स क्रीक ने अवॉर्ड्स पर अपना कब्ज़ा किया। द क्राउन को 6 नॉमिनेशन में शामिल हुई थीं। जिसमें बेस्ट सीरीज़, एक्टर, एक्ट्रेस आदि शामिल थे।

.@jasonsudeikis wins for Best Actor in a TV Series, Musical or Comedy at the #GoldenGlobes! pic.twitter.com/kJyyfRcH6g