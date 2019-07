डिज्नी की फिल्म the lion king बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल दिखा रही है। 19 जुलाई को रिलीज हुई फिल्म ने सात दिनों के अंदर 75 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट कर बताया कि फिल्म ने छठवें दिन भी 6.25 करोड़ कमाए हैं।

#TheLionKing is a SURE-SHOT HIT... Crosses ₹ 75 cr... Excellent trending on weekdays... Biz will skyrocket on [second] Sat and Sun... Fri 11.06 cr, Sat 19.15 cr, Sun 24.54 cr, Mon 7.90 cr, Tue 7.02 cr, Wed 6.25 cr. Total: ₹ 75.92 cr. India biz. All versions.