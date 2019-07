The Lion King ने लगाई बॉक्स ऑफिस पर लंबी छलांग, दूसरे दिन का कलेक्शन जान उड़ जाएंगे होश

हॉलीवुड फिल्म 'द लॉयन किंग' ( the lion king ) इन दिनों सिनेमाघरों में छाई हुई है। पहले दिन की धीमी शुरुआत के बाद फिल्म ने दूसरे दिन रफ्तार पकड़ ली है। जहां फिल्म ने पहले दिन 11.06 करोड़ रुपए की कमाई की तो वहीं दूसरे दिन के आंकड़ें काफी चौंकाने वाले हैं।

मूवी एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़ें साझा किए हैं। उन्होंने ट्टीट करते हुए बताया कि फिल्म ने दूसरे दिन 19.15 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। उन्होंने लिखा, 'द लॉयन किंग' ने दूसरे दिन शानदार कमाई की। जैसी उम्मीद जताई जा रही थी कि शनिवार को बच्चें अपने परिवार के साथ सिनेमाघरों में पहुंचेंगे। हुआ भी ऐसा ही। तीसरा दिन भी इतना ही शानदार होगा। फिल्म की नजरें इस वीकेंड को 50 करोड़ के आंकड़े को पाने की तरफ होगी। फिल्म ने अब तक कुल 30.21 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है।

#TheLionKing is remarkable on Day 2... As predicted, kids and families throng cinema halls, resulting in biz hitting [near] optimum levels at places... Day 3 will be huge again... Eyes ₹ 50 cr+ weekend... Fri 11.06 cr, Sat 19.15 cr. Total: ₹ 30.21 cr. India biz. All versions.